Musiker kritiserar chefernas New York-resor

– Vi har sett att de har rest, men det har aldrig kommit ut något av allt resande, säger Per Nyström, som under många år ingått i Camerata Nordica och varit en av orkesterns ledare.

P4 Kalmars granskning av länsmusikens kostnader visar bland annat på en kultur där cheferna har rest, representerat och gått på restaurang i en sådan utsträckning att styrelsen nu satt stopp för detta.

Granskningen visar också att de båda cheferna Kjell Lindström och Per-Göran Olsson flera år i rad representerat länsmusiken på International Society for the Performing Arts – en årlig konferens i New York.

Musikerna har haft svårt att se vinsten av att länsmusiken är med på konferenserna i New York och om det nu är så att det ändå är bra att vara på plats så ifrågasätter Per Nyström att båda cheferna åker.

– Camerata Nordica har inte spelat i USA på många år nu så jag förstår inte varför de ska åka dit, säger han.

P4 Kalmars genomgång av fakturorna visar att Camerata Nordica faktiskt representerats av tre personer vissa år. Då har en marknadsföringskonsult från Estland också varit med på konferensen, på länsmusikens bekostnad.

För 2015 fakturerade konsulten 8 934 kronor för hotellkostnader i samband med konferensen i New York.

Länsmusikchefen Kjell Lindström och tidigare orkesterchefen Per-Göran Olsson har båda avböjt att kommentera P4 Kalmars granskning.