Brand blossade upp igen

Totalt brann ett område på 250 gånger 100 meter.

– Nu har vi branden under kontroll och har ringat in den. Alla öppna lågor är nedsläckta, säger Jonas Isaksson, yttre befäl vid räddningstjänsten i Kalmar.

Han uppger att 20 brandmän varit på plats under eftermiddagen.

– Det har brunnit på den här platsen tidigare i veckan, men vi vet inget om orsaken. Just nu håller vi på och mobiliserar för eftersläckningsarbetet, säger Jonas Isaksson.