BB i Kalmar tvingades stänga

– En ovanlig åtgärd, säger Gunnel Lindell, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Under tre timmar stoppades all intagning till BB i Kalmar och rutinen är då att de som kommer in istället hänvisas till Växjö eller Västerviks sjukhus.

– Det här händer ett par gånger om året. Nu hade vi tur att ingen hörde av sig just när vi hade fullt, så ingen behövde den här gången hänvisas vidare.

Just den här dagen föddes åtta barn och det är vad kliniken klarar av. Gunnel Lindell säger att maj är en månad då det föds många barn.

– Det är bråda dagar just nu, säger hon.