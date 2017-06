Säker seger för IFK Kalmar

IFK Kalmar hade inför matchen mot IF Böljan chansen att i alla fall inte tappa avståndet upp till toppkonkurrenterna Assi IF och Växjö. Motståndet för dagen, IF Böljan, ville å andra sidan behålla avståndet ner till bottenskiktet av tabellen.

Ingen Amanda Fredriksson i hemmalagets trupp, Josefiné Nilsen fick istället kliva in från start, vilket senare visade sig bli lyckat.

Just i början av matchen syntes det tydligt att bortalaget kände sig tvungna att driva upp tempot i jakt på poäng. Men i takt med att Böljan minskade lite med sin press så började även IFK Kalmar att ta över spelet.

I den 16:e matchminuten kunde IFK Kalmars Josefine Nilsén stöta in ett inlägg från Emma Jones, 1-0 till hemmalaget vilket även stod sig halvleken ut.

Början på den andra halvleken påminde till viss del om starten på den första. Böljan försökte pressa IFK Kalmar, men när klockan tickade upp mot 60 minuter så var det återigen hemmalaget som tog över.

Ett mycket fint anfall från hemmalaget i den 69:e minuten som avslutades med att Emma Danielsson hittade fram till Erin Gunther gjorde att ställningen var 2-0.

Trots att hemmalaget skapade flera chanser som mycket väl kunde resulterat i mål så stod sig resultatet matchen ut.