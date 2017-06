Bråk mellan flera ungdomar- drog kniv

Enligt polisen har två personer gripits, misstänkta för olaga hot. Larmet kom in strax före klockan halv nio på kvällen.

– Det har varit något slags större bråk mellan två gäng. Två av de inblandade drog kniv under bråket. De har nu gripits, misstänkta för olaga hot, säger Alexander Gustavsson, jourhavande förundersökningsledare.

Ingen ska ha skadats under bråket.