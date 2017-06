Lastbil sitter fast under bro

Händelsen inträffade strax efter klockan 19 på måndagkvällen. Och det är inte första gången som just lastbilar har fastnat i den här viadukten. Enligt räddningstjänsten har flera stycken fastnat där genom åren – trots att platsen är markerad i GPS:er och att det dessutom ska vara skyltat noga.

– Det är tydligen lätt att missa, säger Jonas Neldemyr, räddningschef i beredskap i Oskarshamn.

Lastbilen hann köra ganska långt in under bron innan det tog stopp. I skrivande stund pågår bärgningsarbete – och under tiden är vägen avstängd i båda riktningar.

Föraren ska ha klarat sig utan skador.