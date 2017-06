Konstnär från Torsås får egen utställning ett år efter sin död

– Han var en särling, med en alldeles egen inre bildvärld, säger konstvetaren Carina Bodelson Lönn, som har gått igenom Christoffer Nordenhielms verk på uppdrag av Södra Möres Konstförening.

Fram till den 2 juli visas målningar och teckningar i Bergkvara konsthall, bilder som Carina Bodelson Lönn har valt ut.

Under inventeringen har hon hittat upp emot 140 verk, bland annat via Torsås kommun och landstinget i Kalmar län, men framför allt via Christoffers familj och olika privatpersoner.

Spelade gitarr på Konsum

Christoffer Nordenhielm (född 1948) målade och tecknade hela livet, som son till den kände Karlskronakonstnären Alve Nordenhielm låg det kanske nära till hands.

Dessutom visade det sig att han skrev. När Carina Bodelson Lönn fick tillgång till en låda med material genom hans mamma, hittade hon en mapp med texter. Det är texter skrivna i versaler, mening efter mening som ser ut att ha skrivits ner under ett oerhört inspirerat flöde.

Christoffer Nordenhielm kallade sig själv för Artisten.

– Han kom ju med många oväntade inslag i Torsås. Till exempel kunde han komma in på Konsum och spela gitarr för flickorna i charken, berättar Carina Bodelson Lönn.

Unikt berättande

Eftersom han hamnade i utanförskap tidigt i livet har Christoffer Nordenhielm aldrig gått någon konstnärlig utbildning, men det konstnärliga värdet i en del av hans verk är det ingen tvekan om. Det handlar om teknik, kompositioner och ett unikt berättande.

Bilderna som visas i Bergkvara är uppbyggda av oändligt många prickar, streck och små, små former som bildar mönster och ytor. Man kan stå och titta länge på var och en av dem, hitta nya detaljer och hitta på sin egen historia.

Christoffers svagheter mötte alla, men här får vi möta hans styrka.

Utställningen innehåller konstverk från perioden 1983-1990. Bland annat ingår tre bilder från 1983 som heter Midsommarfest på Gullberna sjukhus (mentalsjukhuset i Karlskrona som avvecklades under 1980-talet) där Christoffer själv var inskriven under en period i 20-årsåldern. Han skrevs in med diagnosen schizofreni, men skrevs ut efter några år som dagpatient.

– Det här sättet att teckna har han gjort i annat som jag har hittat, bland annat i en studie som föreställer en fiskmarknad i Djursvik och där har han perspektiv, eftersom han tecknar av verkligheten. Men här blir det mer och mer en cirkusvärld som blandar sig med hans egen mytiska bildvärld, säger Carina Bodelson Lönn.

Hölls utanför lokala kulturlivet

Carina Bodelson Lönn visste vem Christoffer Nordenhielm var och besökte hans ateljé i en källarlokal i ett hyreshus i Torsås en gång. Han höll den öppen i samband med den lokala konstrundan som arrangeras varje år.

Men hon hade aldrig pratat med honom. Och trots att han varit med på Sydosten på Kalmar Konstmuseum, Liljevalchs vårsalong i Stockholm och bland annat sålde verk till kommunen och landstinget, blev han aldrig riktigt inbjuden i det lokala kulturlivet. Genom sin sjukdom och sina svårigheter hamnade han utanför.

Christoffer Nordenhielm dog i januari 2016 i sviterna av en kraftig lunginflammation.

Vad kan det betyda för oss runt omkring att man nu samlar ihop det han har gjort?

– Det finns flera dimensioner, rent konstnärligt finns det ett värde absolut och så finns det också en berättelse tycker jag där man får se Christoffers stora styrka. Christoffers svagheter mötte alla, men här får vi möta hans styrka, säger Carina Bodelson Lönn.

Utställningen pågår till 2 juli. Därefter är det meningen att Christoffer Nordenhielms bilder och texter ska bli en bok.