Vid Sveriges enda telemuseum i Virserum möter Kalle Gladh P4 Kalmar på platsen i folkmun kallad Bolaget. Där fanns förr en stor möbelindustri.

I dag finns det mycket annat i Virserum som är sevärt menar Kalle Gladh och radar upp just telemuséet, konsthallen och möbelmuséet. Just därför ska Virserum vara en av P4 Kalmars 40 platser som vi besöker under 2017 när P4 firar 40 år.

Att Kalle Gladh trivs i Virserum står helt klart. Här är han född och uppvuxen. Efter ett par timmar i en stad har han fått sitt lystmäte och kan åka hem igen:

– Det är lugnt och skönt på landet, avslappnat.

"Stan" är för honom Vetlanda, men bäst trivs Kalle Gladh alltså hemma i Virserum.