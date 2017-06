Engvall varnar för Abraham inför EM-premiären

Tammy Abraham. Det är spelaren som Sverige måste se upp för.

– Vi måste se till att stänga honom tidigt. Han har haft ett otroligt målsinne i Championship den här säsongen, säger ölänningen Gustav Engvall inför fredagskvällens EM-premiären mot England.

"Många mål"

Den 19-årige engelske anfallaren, utlånad från Chelsea till Bristol City, smällde in hela 23 mål på 41 ligamatcher. Han debuterade i U21-landslaget med ett sent inhopp i kvalmatchen borta mot Kazakstan och i hemmamötet med Bosnien-Hercegovina (5-0), Abrahams första match från start, petade han in sina två första mål.

I EM-premiären i Kielce, Polen, är det spelaren som Sverige måste stoppa.

– Han är en fantastisk människa, rolig, skön och framför allt är han en duktig fotbollsspelare som är snabb och gör många mål. Han måste vi ha respekt för, säger Engvall, som tillhör Bristol City men just nu är utlånad till allsvenska Djurgården.

"Bra i boxen"

TT: Hur kan ni stoppa honom?

– Ja... Det är en bra fråga. Jag är ju ingen mittback och har ingen större koll på det, men han är duktig när han får yta och han är bra i boxen, det gäller väl att stänga honom tidigt. Sedan är det viktigt att få en bra start när man spelar mot honom.

TT: Vad mer blir viktigt för er mot England?

– Framför allt att vi kommer ur deras press, de är bra på att pressa sina motståndare och spelarna är duktiga på att vinna duellerna mot sin man. Om vi vinner någon en-mot-en-situation och vinner bollen tidigt tror jag vi kan skapa mycket, säger Gustav Engvall.

Efter Sveriges inledande match mot England, klockan 18.00 i kväll, väntar Polen, på måndag klockan 20.45, och den 22 juni klockan 20.45 summeras gruppspelet mot Slovakien.

Matchen mot England sänds i Radiosporten i P4, lyssna här. Du kan också läsa mer om mästerskapet på Radiosportens sajt.

Möjliga startelvor:

Sverige (4-4-2): 12 Anton Cajtoft - 2 Linus Wahlqvist, 3 Jacob Une Larsson, 14 Filip Dagerstål, 5 Adam Lundqvist - 6 Simon Tibbling, 16 Melker Hallberg, 8 Kristoffer Olsson, 7 Alexander Fransson - 11 Gustav Engvall, 18 Pawel Cibicki.

Ersättare: 1 Tim Erlandsson (mv), 23 Pontus Dahlberg (mv), 4 Joakim Nilsson, 13 Isak Ssewankambo, 15 Franz Brorsson, 20 Egzon Binaku, 9 Muamer Tankovic, 17 Kerim Mrabti, 19 Niclas Eliasson, 22 Amin Affane, 10 Carlos Strandberg.

England (4-2-3-1): 1 Jordan Pickford - 16 Rob Holding, 2 Mason Holgate, 23 Alfie Mawson, 3 Ben Chilwell - 4 Nathaniel Chalobah, 8 James Ward-Prowse - 7 Demarai Gray, 11 Nathan Redmond, 14 Jacob Murphy - 9 Tammy Abraham.

Ersättare: 13 Angus Gunn (mv), 21 Jonathan Mitchell (mv). 5 Calum Chambers, 6 Jack Stephens, 12 Matt Targett, 17 Kortney Hause, 18 Dominic Iorfa,10 Lewis Baker, 15 John Swift, 19 Will Hughes, 20 Jack Grealish, 22 Cauley Woodrow.