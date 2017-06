Oavgjort i toppmötet för IFK

IFK Kalmar tog ledningen i matchen genom amerikanskan Erin Gunther i minut 35. Bara tre minuter senare nickade Pulina Hedquist in kvitteringen för Assi IF. Den delade poängen innebär att IFK Kalmar behåller sin andraplats i tabellen just före dagens motståndare Assi IF.

