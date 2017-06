Dackarna vann i Hallstavik

Dackarna vann bortamötet mot Rospiggarna med 47-43 och tar tre poäng då resultaten från de båda matcherna lagen mellan läggs ihop och vinnaren får en bonuspoäng. Segern och poängen innebär att Målillagänget rycker ifrån lagen bakom sig och har nu 4 poängs försprång till laget efter sig.

Rospiggarna som inte tar med sig några poäng parkerar nu på en sista plats i tabellen med 5 inkörda poäng. En klar besvikelse för Hallstaviklaget som så sent som förra säsongen vann elitserien och finalen mot just Dackarna.

Matchen ledde Dackarna länge efter fin åkning av framförallt Patryk Dudek som körde in totalt 14 poäng. Men i det trettonde heatet fick ändå hemmalaget känning då Andreas Jonsson och Jacob Thorsell körde in en femetta till ställningen 37-41. Men i det näst sista heatet punkterade Dydek tillsammans Maciej Janowski matchen när de körde in 4-2.

Bäste förare för Rospiggarna blev Jacob Thorssell som körde in 15 poäng och för gästande Dackarna blev Patryk Dudek poängbäst med 14 poäng.