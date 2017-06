I publiken på Friends Arena befann sig både gamla och nya Guns N´Roses-fans. I publikhavet stod Jonas Högquist från Kalmar län. Han har ett ord för att beskriva konsertkänslan:

– Fantastisk!

Jonas Högquist fick uppleva en enda lång hitkavalkad som enligt honom var riktigt bra. Bandets medlemmar upplevde han som mer alerta nu och mer fokuserade på musiken.

En annan del som gör konsertupplevelsen 2017 bättre än den han hade 1991 är tekniken och de gigantiska bildskärmarna som finns på Friends Arena men som inte fanns i Globen 1991.

– Som publik får man ju vara med mer på ett annat sätt än vad man var på tidigt 90-tal, för det var ju inte de här bildskärmarna. Så hade man lite otur såg man ju inte allt, förklarar Jonas Högquist.

Guns N´Roses musik menar han är tidlös och det är därför det är både yngre och äldre i publiken. Den äldre föräldragenerationen har fått med sig sina barn.

Jonas Högquists absoluta höjdpunkt under konserten var "Welcome to the jungle". Just den låten förknippas också starkt med konserten 1991 då han och hans sällskap fick vänta i fyra timmar på att Axl Rose skulle komma in på scenen.

Frontfiguren skulle nämligen avnjuta VM i fyrverkeri innan han kunde börja sjunga. Jonas Högquist passade på att gå på toaletten och just då hör de dånet:

– Har ett så starkt minne av att man kommer och springer uppifrån i Globen och ser ner mot scenen där och de drar igång "Welcome to the jungle". Det glömmer jag aldrig.

I går fick Jonas Högquist höra den igen.