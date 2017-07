Storförlust för Bergstrand i debuten

Magnus Eriksson gjorde två mål, gick upp i skytteligaledning och låg bakom Blårändernas 4-1.



Nanne Bergstrand förde Kalmar FF till SM-guld i fotboll 2008. Efter ett treårigt mellanspel i Hammarby är 61-åringen tillbaka för en tredje sejour i Smålandsklubben. Första matchen gjorde han på förra hemmaarenan Tele2, mot Djurgården.



Den här säsongen handlar det inte om toppstrid för Kalmar. Bergstrands uppdrag är att föra laget till en tryggare placering i tabellen, till att börja med bort från kvalpositionen.



Det blev ingen utdelning mot ett enligt tabellen och för dagen klart bättre Djurgården.



I den 37:e minuten drog Magnus Eriksson nytta av mittbacken Jacob Une Larssons framstöt och sköt 1-0 för hemmalaget via duktige Kalmarmålvakten Ole Söderbergs högerstolpe.

– Vi jobbar i uppförsbacke. Vi kommer inte riktigt nära dem och är alldeles för stressade när vi har bollen, sade Kalmars lagkapten Viktor Elm till C More.



Mellanbrodern Elm, som var tillbaka i en nygammal position centralt på mittfältet, är en av fem spelare i årets trupp som var med 2008. Även högerbacken Emin Nouri och (nye) mittbacken Stefan Larsson fanns med från start mot Djurgården.



David Elm satt på bänken medan den tredje och mest meriterade brodern, Rasmus, fortfarande har en bit kvar till matchfärdigt skick. Den sjukdoms- och skadeförföljde exlandslagsmannen har under våren haft problem med ryggen och ena höften och har bara gjort tre allsvenska matcher i år.



Enligt Viktor Elm har Kalmar fokuserat på fysiken under uppehållet. Det ska det springas mycket, helst rakt på mål.



I början av andra halvlek följde backen Marcus Thorbjörnsson direktiven och stötte upp längs vänsterkanten. Hans inlägg tog på Magnus Erikssons arm.



Romário satte straffen till 1-1 - men nära poäng var Kalmar inte.



Först skruvade Othman El Kabir in 2-1 i krysset och sedan satte Magnus Eriksson sitt andra mål för kvällen - vilket gav ensam skytteligaledning på åtta mål.



Gustav Engvall avrundade Djurgårdens festkväll - då också Haris Radetinac gjorde comeback efter långvarig skadefrånvaro - med att lura Stefan Larsson och sätta 4-1.

Matchfakta

Djurgården-Kalmar FF 4-1 (1-0)



1-0 Magnus Eriksson (37), 1-1 Romarinho (50 str), 2-1 Othman El Kabir (63), 3-1 Magnus Eriksson (72), 4-1 Gustav Engvall (84).



Varningar, Djurgården: Kerim Mrabti. Kalmar FF: Viktor Elm.



Domare: Kristoffer Karlsson, Höganäs.



Publik: 11 730.



Djurgården (4-4-2): Andreas Isaksson - Niklas Gunnarsson, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson (Haris Radetinac 84), Kevin Walker, Kim Källström (Jesper Karlström 80), Othman El Kabir - Gustav Engvall (Marcus Hansson 85), Kerim Mrabti.



Kalmar FF (4-4-2): Ole Söderberg - Emin Nouri, Marko Biskupovic (David Elm 72), Stefan Larsson, Markus Thorbjörnsson - Herman Hallberg, Melker Hallberg, Viktor Elm, Måns Söderqvist (Filip Sachpekidis 46) - Pape Alioune Diouf (Anton Maikkula 82), Romarinho.