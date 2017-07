Världsunikt svampfynd hittades i Oskarshamn

Miljön nere på flera hundra meters djup är mörk och syrefattig. Trots detta har man nu hittat fossiliserade svamphyfer, som är de celltrådar som bygger upp en svamp, i en borrkärna från Oskarshamnsområdet.

I en läkt bergspricka i borrkärnan såg Henrik Drake, forskare i geokemi vid Linnéuniversitetet, ett hålrum som gömde sig i sprickan.

– Hålrummet var fyllt med mineralkristaller täckt av svamphyfer som de växt en gång i tiden. Det var som att titta på ett samhälle fruset i tiden, säger Henrik Drake.

Fyndet bevisar en tidigare hypotes om hur svampar och bakterier lever i symbios. Svampen producerar vätgas som bakterierna behöver och svamparna kan livnära sig på död bakteriemassa.

Förutom att ge en bättre bild av ekosystemet långt ner under våra fötter, i den så kallade djupbiosfären, ger fyndet en inblick i hur liv kan utvecklas i extrema miljöer. Och det för tankarna långt från Oskarshamn.

– Om livsformer kan överleva i så extrema miljöer så kan man ju fundera på om de kan överleva färder med meteoriter eller asteroider till andra planeter, eller om det var så livet kom hit från början.

Referens: Henrik Drake & Magnus Ivarsson, "Anaerobic consortia of fungi and sulfate reducing bacteria in deep granite fractures", publiceras 4 juli 2017 i Nature Communication.