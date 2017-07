Dags för andra deltävlingen av P4 Nästa på Larmtorget

Vid första deltävlingen blev Magnus Andersson och Therese Wahlgren Sundén klara för länsfinalen den 27 juli. Imorgon kväll får vi veta vilket som blir det andra bidraget som får göra dem sällskap.

Blir det Klara Gunnarsson, Kalmar? 20-årig låtskrivare och sångerska som tillsammansmed producenten Joakim Jern skrivit låten "All through the night". Klara medverkade på Larmtorget förra året, då som vinnare av P4 Kalmars pris i tävlingen Musik direkt. Nu är hon alltså tillbaka.

Eller blir det syskonparet Anton och Elin med efternamnet Johansson. De båda kommer från Oskarshamn och de gör en låt skriven av Nils-Petter Ankarblom från Mönsterås. "Vad vore jag" heter den, en stillsam ballad.

Eller blir det kanske Nellie Wettborg, Kalmar? Hon gör låten "Haters" som skrivits av Ann-Sofie Hellström och Peter Andersson. Nellie är 19 år och bor i Rinkabyholm, utanför Kalmar. Låten "Haters" beskriver hon själv som en ego-boost som får henne att känna sig oövervinnerlig.

Ja, vem blir det som tar den andra finalplatsen? Torsdag kväll klockan 19.00 på Larmtorget får vi veta svaret. Och kan du inte komma till Kalmar så kan du ändå vara med på festen via webbradion i appen SR Play eller via länken på P4 Kalmar.se