Agnes konton kapades – förlorade alla fotominnen

– Jag är en sådan om kollar mina sociala medier det första jag gör när jag vaknar, säger Agnes Adeen.

Men en morgon när hon som vanligt skulle gå in på Facebook i mobilen upptäckte hon att hon var utloggad, något hon tyckte var konstigt eftersom hon aldrig loggar ut själv.

– Då startar jag datorn och då står det att mitt lösenord har ändrats för fem timmar sedan. Och då börjar jag få panik, säger Agnes Adeen med eftertryck.

Kapade konton

Hon förstod att hon behövde göra något snabbt och försökte gå in på det e-postkonto som är kopplat till hennes Facebook- och Instagramprofiler. Där kom hon inte heller in.

– Då förstår jag att någon person kapat min e-mail och min Facebook. Och under tiden tänker jag, har den här personen skrivit massa saker till mina kompisar, har den postat massa konstiga inlägg som jag inte alls står för? Man får verkligen panik, säger Agnes Adeen.

Alla mina gamla inlägg, alla bilder, alla konversationer jag haft där, de är borta, dem får jag inte tillbaks.

Skapade nytt konto

Eftersom hon inte kom åt sin e-post kunde hon inte begära ett nytt lösenord till Facebook omedelbart. Istället skapade hon ett nytt konto och bad sina vänner att anmäla hennes gamla konto. Efter åtta timmar var det bortplockat av företaget. Även om det löste problemet, så är förlusten av kontot tung för Agnes Adeen.

– Jag känner mig väldigt kränkt och framförallt utsatt av att detta hände. Jag har byggt upp min Facebook sedan 2009. Alla mina gamla inlägg, alla bilder, alla konversationer jag haft där, de är borta, dem får jag inte tillbaks.

De nya inlägg som gjordes på hennes Instagramkonto – som är kopplat till hennes Facebookkonto – antydde att personen bakom kapningen inte finns i Sverige utan i Irak, även om detta inte har kunnat bekräftas. Detta gör att det är svårt för polisen att agera, men Agnes Adeen har ändå gjort en polisanmälan.

Rädsla och ångest

Med kapningen så nära i tid har Agnes Adeen inte riktigt blivit sig själv ännu, hon säger att hon fortfarande känner rädsla och ångest.

– Tyvärr kollar jag telefonen och mailen hela tiden nu, så att det inte står att mitt lösenord har ändrats eller att min Facebook är inloggad från någon annan enhet.

Skaffa tvåfaktorautentisering

För att slippa få sina konton på sociala medier kapade finns det en lösning- tvåfaktorautentisering.

– Det låter jättekrångligt, men glöm bort namnet. Tänk på bankdosor eller skrapkoder som vi hade förr. Det här går ut på att man har en annan enhet. Man får t ex ett sms skickat till sig med en engångskod när man ska logga in. Det kan vara en speciell app eller USB-sticka som man får stoppa in i sin dator, säger Johan Leitet på Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet.

Det här gör att om man slarvar med lösenordet så gör det inte så mycket, för man måste ha tillgång till den andra faktorn (mobil, dator eller annat) för att komma över kontona.