Dags för fjärde deltävlingen av P4 Nästa

Det blir alltså fem bidrag av årets tolv som kommer att mötas i finalen den 27 juli. De som tävlar torsdag kväll är följande:

O.S.T, Osannolika trion, från Kalmar, som ställer upp med en livsbejakande komposition som heter Njut. De har själva skrivit låten.

Trion består av Ingemar Bernthsson, Martin Ibohm och Pernilla "Penny" Sjögren. Trion arbetar tillsammans som skådespelare och gör nu under sommaren barnteatern Pettson och Findus och pannkakstårtan på Skälby loge i Kalmar.

Och har alltså även hunnit med att ge sig in i tävlingen P4 Nästa!

Maja Hobring, Emmaboda/Kalmar, ställer upp en låt som hon skrivit ihop med låtskrivaren och producenten Isac Adolfsson i Ekenäs. Låten heter Problem child.

Maja Hobring är 18 år och återkommer till tävlingen för andra gången. Hon gick till final förra året med låten A part of my soul.

– Det var bland det roligaste jag gjort och jag hoppas på att få uppleva det igen, säger hon.

Amelie Aebischer, Kalmar, har också varit med tidigare i tävlingen. Nu återkommer hon med låten I can do this on my own, som hon skrivit ihop med låtskrivaren Mattias Thunell.

Hon är 19 år och inspirationen till sin musik hittar hon både här i Sverige och utomlands.

– Jag lyssnar mycket på miss Li och det Schweiziska bandet 77 Bombay street och ser Laleh som en förebild i musikbranschen, säger hon. I framtiden vill jag såklart kunna leva på min musik och mitt låtskriveri och jag jobbar hårt för att nå den drömmen.