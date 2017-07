Var med och rösta på din favorit i P4 Nästa

VIKTIGT! Kolla så inte din telefon skriver ut hela ordet "kalmar" - det ska bara vara "p4kalm" mellanslag och sedan låt och nummer ihopskrivet - precis som angivet nedan.

Du röstar via sms och max tio gånger per telefonnummer. Att rösta kostar 3 kr + ev. trafikavgift från din operatör.

Här är bidragen som gör upp i länsfinalen på Larmtorget i Kalmar torsdagen 27/7 kl. 19:30.

Bidrag 1: Du är rätt besvärlig - Therese och Magnus

För att rösta på detta bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver p4kalm låt1

Bidrag 2: Vad vore jag - Anton och Elin

För att rösta på detta bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver p4kalm låt2

Bidrag 3: Tralala - Ida Gratte

För att rösta på detta bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver p4kalm låt3

Bidrag 4: Problem Child - Maja Hobring

För att rösta på detta bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver p4kalm låt4

Bidrag 5: I can do this on my own - Amelie Aebischer

För att rösta på detta bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver p4kalm låt5

Lyssna på alla låtarna här nedan: