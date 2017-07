Den mordmisstänkte blev utvisad i juni

Mannen som var misstänkt för mordet i Västervik i torsdags ringde själv till polisen efteråt. Kammaråklagare Johan Henningsson berättar om hur det gick till när mannen sedan tog sitt liv:

– När polisen kommer fram så säger han till poliserna att de ska backa undan, vilket de gör, och så skjuter han sig. Vilket avstånd polisen är på, det vet jag inte. Men polisen är närvarande när det händer, säger han.

Efter att ha avtjänat fängelsestraff för att ha misshandlat den nu mördade kvinnan utvisades mannen från Sverige, men han återvände till landet nästan omgående.

Kammaråklagare Johan Henningsson förklarar hur det är möjligt:

– Det finns inga större gränskontroller om man tar sig in på rätt ställe. Åker man färjan mellan Helsingör och Helsingborg, eller om man åker via Köpenhamn till Malmö då är det att bara knalla in i Sverige.

Den nu döde mannen var alltså dömd för misshandel av kvinnan som dödades i torsdags. Men han hade inte kontaktförbud.

– Kontaktförbud meddelas efter att den som vill ha skydd har ansökt hos polisen. Det är inget som åklagare på egen hand beslutar om. I det här fallet har inte kvinnan ansökt om kontaktförbud, förklarar Johan Henningsson.