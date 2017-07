Fortsatt sopkaos i länet – men RenoNorden får fortsätta köra

Malin Össmar i Virserum har inte fått sin ena soptunna tömd sedan i april när det nya sopsystemet infördes:

– Det är väldigt irriterande att alltid ha fullt med sopor och fundera över vad man ska göra med det. Vi valde ju det här gröna alternativet för att vi skulle slippa åka iväg med soporna, säger hon.

När det nya systemet för sophämtning infördes tidigare i år fick Malin Össmars familj två tunnor. En där man kan slänga bland annat matavfall och en där man slänger sopor för återvinning.

Den tunna där Malin Össmar slänger matavfall har blivit tömd – medan tunnan där hon ska slänga sopor för återvinning inte har blivit tömd alls.

I förra veckan och veckan innan dess fick andra hushåll istället problem med att tunnan med matavfall inte blev tömd. Klagomålen vällde in till kommunalförbundet ÖSK. Så sent som i går, tisdag, blev sopturen inställd i Frödinge. I helgen satte man in extra körningar för att komma ifatt.

Åke Nilsson (KD) är politisk ordförande för ÖSK och menar att entreprenören RenoNorden inte skött sitt uppdrag som de ska. Men än är det inte aktuellt att säga upp avtalet.

– Nej, vi är inte där än. Det var bedömningen vi gjorde före helgen i vart fall, säger Åke Nilsson.