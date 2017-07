Dags för länsfinal av P4 Nästa

– Vi har fem oerhört starka bidrag i länsfinalen och allihop skulle vara värdiga vinnare, men som alla vet så kan vi bara skicka ett enda bidrag vidare i tävlingen, säger Lennart Palm, projektledare för P4 Nästa på P4 Kalmar.

I finalen så sätter juryns medlemmar poäng på varje bidrag och sedan räknas sms-rösterna samman och de omvandlas också till poäng. Sedan läggs allt samman – och det blir klart vilket bidrag som fått mest poäng. Det är samma system som används vid Melodifestivalen.

– Nytt för i år är att sms-röstningen är öppen ända fram till 19.30 på torsdagskvällen, alltså ända tills alla fem bidragen spelats en sista gång på Larmtorget. Det gör ju att publiken på plats och alla de som lyssnar på sändningen via webben kan vara med och avgöra det hela, säger Lennart Palm.

Finalbidragen är följande:

Magnus och Therese – Du är rätt besvärlig

Anton och Elin Johansson – Vad vore jag

Ida Gratte – Tralala

Maja Hobring – Problem child

Amelie Aebischer – I can do this on my own

För att rösta på ett bidrag skickar du ett SMS till 72250 och skriver: p4kalm låt?

Klockan 19.00 torsdag kväll drar finalen igång, och när den är avklarad blir det konsert med Cajsa-Stina Åkerström.