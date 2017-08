Farmen-vinnaren Niklas Ravnestam seglar mot nya äventyr

Niklas Ravnestam har en stor utmaning framför sig, i höst reser han nämligen iväg på en lång seglats som förhoppningsvis varar i flera månader.

Den 50 år gamla båten inköptes förra året och håller på att rustas upp inför avresan. Den har bland annat isolerats för att motverka kondens och fukt och nya kablar har dragits.

– Men tanken är ju att det inte ska vara för mycket grejer ombord, utan det ska vara ganska enkelt och inte så mycket som kan krångla, säger Niklas Ravnestam.

Han har seglat en del tidigare men har i beräkning att nya utmaningar kommer att uppstå under resans gång.

– Det blir en del tidvatten och strömmar att hålla reda på så det är väl just det som jag håller på att läsa in mig på just nu.

