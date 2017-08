Chaufför släckte brand i buss

En biogasbuss började ryka från motorrummet vid centralstationen i Kalmar vid åtta-tiden under lördagsmorgonen. Chauffören lyckades själv släcka och dämpa rökutvecklingen. När räddningstjänsten kom till platsen var branden under kontroll. Bussturen fick ställas in. Vad som orsakat branden är oklart.