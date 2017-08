Nytt dåd i Spanien – flera gärningsmän dödade

De försökte genomföra en ny skåpbilsattack och hade sprängämnen. Flera personer har skadats.



Polisen larmade om en "pågående händelse" i Cambrils vid halv två-tiden under natten och uppmanade via Twitter människor att stanna inne och inte röra sig utomhus. Det utreds som ett terrordåd, enligt polisen. Fem misstänkta terrorister dödades efter en skottväxling i Cambrils, enligt spanska medier.



Gärningsmännen hade bombbälten, har konstaterats av polisen sedan de undersökts av bombtekniker. Det kommer nu att ske "kontrollerade explosioner" i området.



Gärningsmännen försökte genomföra en ny skåpbilsattack, enligt myndigheterna. De försökte köra upp skåpbilen på en gångväg men då sköts personerna ihjäl av polis, enligt BBC. Vid händelsen hann attentatsmännen köra på och skada flera personer innan de stoppades av polisen. Sex personer från allmänheten och en polis skadades i Cambrils, enligt myndigheterna uppger AFP.



Den katalanska polisen säger att gärningsmännen som sköts i Cambrils har koppling till dådet i Barcelona och explosionen i Alcanar, skriver Reuters.



Föraren av den skåpbil som rammade människor i centrala Barcelona är fortfarande på fri fot. I dådet i dödades minst 13 personer och omkring 100 skadades.



Tidigare på torsdagskvällen uppgav polisen på en pressträff att två misstänkta personer har gripits med kopplingar till dådet på Las Ramblas. En av de gripna kommer från den spanska enklaven Melilla i norra Marocko. Den andre är marockan. De har inget kriminellt förflutet, säger polisen.



Enligt polisen kan attacken på Las Ramblas ha koppling till en kraftig explosion i ett hus i Alcanar, drygt 20 mil sydväst om Barcelona, som inträffade under natten till torsdagen. En person dödades i explosionen och flera skadades.



Polisen misstänker att de i huset förberedde en bomb. En av de gripna männen greps i Alcanar, medan den andre greps i Ripoll i norra Katalonien, säger polisen på pressträffen.



Mannen som körde skåpbilen i Barcelona verkar inte ha varit beväpnad, enligt polischefen Josep Lluís Trapero uppger AFP.



Polisen beskriver händelsen som "en terrorattack med avsikt att döda så många människor som möjligt".



Minst 13 människor dödades och 100 människor skadades när skåpbilen plöjde in i människor på promenadstråket Las Ramblas - en av stadens mest turisttäta platser. Först efter cirka 600 meter tog det stopp. Flera personer svävar nu mellan liv och död och antalet dödsoffer väntas stiga.



Enligt den spanska tidningen El Páis har poliskällor uppgett att minst en person lämnade den vita skåpbilen till fots efter händelsen.



Terrorrörelsen IS påstår via sitt propagandaorgan Amaq att den ligger bakom dådet. Det har inte bekräftats av den spanska polisen.



Spaniens premiärminister Mariano Rajoy sa i ett tv-tal på natten att dådet i Barcelona var "en jihadist-attack"..

– I dag är kampen mot terrorism av högsta prioritet för fria och öppna samhällen. Det är ett globalt hot och svaret måste komma från global nivå, sa Rajoy.



Bland dem som dödats och skadats finns personer från minst 18 olika länder, enligt myndigheterna. (Se faktaruta längst ner i artikeln)