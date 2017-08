Medborgarförslag flyttas till nätet – röstas fram med likes

Medborgarnas idéer kommer i framtiden att tas emot och läggas upp på kommunens hemsida och bara förslag som får tillräckligt många röster av andra medborgare kommer skickas vidare till politikerna i fullmäktige. Det har kommunfullmäktige beslutat, skriver Barometern och Östra Småland på sin gemensamma lokalsida.

Hur många likes som ska krävas är dock inte bestämt än utan ska diskuteras vidare. Den som inte själv klarar av att använda hemsidan ska få hjälp att lämna förslag samt att rösta på andras.

– De som vill lämna in sina e-förslag manuellt ska kunna lämna in en lapp på biblioteket eller på kommunen och få hjälp med att lägga ut det på kommunens hemsida. De som vill ska även få hjälp att gå in och rösta på ett förslag, säger Eva-Lena Israelsson (S), som sitter i demokratiberedningen, till tidningarna.

Borgholm kommer bli första kommun i Kalmar län att införa så kallade e-förslag.