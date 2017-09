Kronandykningar och konstkvällar i länsmuseets nya program

Maria Kanje som är producent säger att man strävar efter en så stor bredd som möjligt för att alla ska kunna hitta något.

– I år börjar vi med föreläsningen ”Min man blev min fru”, med makarna Natalie och Mia Åhlund. Sedan är det lite däremellan fram till ”Biskopens nya kläder”, där den för detta biskopen Jan-Olof Johansson pratar om biskopsdräkten genom tiderna, säger hon.

Men det blir inte bara föreläsningar som historiskt intresserade har att se fram emot. Bland annat vill museet lyfta fram sina samlingar och det blir exklusiva visningar av museets förråd som finns på flygplatsområdet i Kalmar.

Den här hösten uppmärksammas också konstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla.

– Redan i vintras höll vi en minneskväll för Raine och Gunilla. Och den blev snabbt fullbokad och överbokad. Så på begäran så lanserar vi en repris av den, den 27 september, säger Maria Kanje.

På fars dag är det sedan dags för Kronandagen, då man kan få reda på vad som hittats i år av dykarna.

En ny utställning blir det också i december, ”På vakt mot supermakt”.

– Den är baserad till en del på länsmuseets årsbok, Dolda minnen, som handlar om totalförsvarets verksamhet i Kalmar län under kalla kriget. Sedan bygger den också på äldres livsberättelser som vi är ute på äldreboenden och träffpunkter och samlar in just nu.