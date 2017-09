Hellquist räddade poäng till Kalmar FF

Efter vad som såg ut som ett missförstånd mellan Kalmar FF:s mittback Mikael Dyrestam och målvakten Lucas Hägg-Johansson kunde Elfsborg ta ledningen en knapp kvart in i den första halvleken genom Viktor Prodell.

När Erton Fejzullahu fälldes i straffområdet kvitterade Romario på straff i den 63:e minuten.

Matchen såg länge ut att sluta 1–1, men i den 87:e minuten kom vad som lär vara årets märkligaste mål i allsvenskan och Kalmar FF var på väg mot en förlust.

Ett Elfsborgskott gick i ribban bakom Hägg-Johansson, studsade ut och träffade honom i ryggen för att sedan studsa tillbaka och träffa ribban en andra gång. När bollen damp ner just framför Kalmars mållinje vräkte sig Per Frick fram och bröstade(!) in bollen som då endast var någon decimeter ovanför marken.

Men Kalmar skulle komma tillbaka och kvittera ännu en gång. Sommarvärvningen Philip Hellquist nickade in ett välslaget inlägg från Jonathan Ring vid första stolpen i den 90:e minuten och KFF fick med sig en poäng från Borås.

Kalmar FF har nu fem vinster, en oavgjord och en förlust på de sju senaste matcherna i allsvenskan.