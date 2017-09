Kalmar FF tog en poäng mot Norrköping

Kalmar FF har inte vunnit hemma mot IFK Norrköping sedan 2011 och att döma av spelet i första halvlek så var de inte nära att göra det 2017 heller. Men nu är det inte spelet som avgör utan hur många mål man gör. Och det var Kalmar som gjorde ett, Norrköping inget, under de första 45 minuterna.



Matchen var inte tio minuter gammal när Kalmar bet sig fast efter en hörna. Melker Hallberg skickade in bollen, Viktor Elm fintade skott och serverade Romario, som via en försvarare och målvakten gjorde sitt åttonde mål för säsongen.



Men där var det slut för Kalmar, så när som på ett hyfsat skott av Erton Fejzullahu var det gästerna som styrde och ställde. Båda lagen ville spela med hög press och vinna boll tidigt, Norrköping var strået vassare där. Alexander Jacobsson, Nikola Tkalcic och Kalle Holmberg hade alla lägen. Men antingen var avsluten för dåliga eller stod Kalmars målvakt Lucas Hägg Johansson i vägen. Och var det någon som var första halvleks bästa spelare var det Kalmars målvakt.



Andra halvlek fortsatte i samma mönster som den första. Norrköping ägde boll och skapade chanser, men Hägg Johansson stod i vägen.



Kalmar hade inga nycklar för att klara av att ta sig ur den press som Norrköping satte. De blev av med bollen väldigt fort när de väl fick tag på den.



Till slut lyckades inte hemmalaget stå emot längre. Ett perfekt inlägg från Tkalcic hittade Kalle Holmberg som bara en meter från mållinjen kunde nicka in kvitteringen.

– Jag tycker vi var flera klasser bättre än Kalmar i andra halvlek, säger Kalle Holmberg.

Något som också Kalmar FF:s Philip Hellqvist höll med om.

- Norrköping är ett bra lag och tufft att möta, menade han.

3 poäng: Lucas Hägg-Johansson

2 poäng: Mikael Dyrestam

1 poäng: Viktor Elm