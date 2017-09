Jästa äpplen och plommon bakom förvirrat och påverkat vildsvin

En vanlig eftermiddag i trädgården för familjen Bernfalk fick en något ovanlig avslutning.

Karin Bernfalk fick uppmaningen av sin man att ta med barnen in i huset. In i trädgården hade nämligen ett vildsvin förirrat sig. I sig är det inte ovanligt med vildsvin i familjens trädgård, men de brukar vara skygga och dra sig tillbaka när de hör röster. Så var inte fallet med just det här vildsvinet.

– Det här svinet var inte ett dugg rädd utan han tultade runt i trädgården och brydde sig inte över att vi var i närheten och sen betedde han sig ganska förvirrat, han gick in i våra utemöbler och dunsade in i bilen och verkade allmänt påverkad, berättar Karin Bernfalk.

Hittade inte ut ur källaren

Vildsvinet irrade ner i familjens källare där det inte hittade ut igen. Under tiden hade Karin Bernfalks man placerat sig i bilen. Jägare kallades till platsen och såg till att vildsvinet kom ut och avlivades.

Så här i efterhand finns det någon skräckblandad förtjusning i Karin Bernfalks och hennes familjs upplevelse:

– Det känns overkligt, men vi har det ju på film.