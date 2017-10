SMHI: Nu kommer hösten – regn och blåst på väg mot länet

– Det ska bli blåst, regn och ruskväder. En påminnelse om att vi byter årstid och att hösten knackar på dörren, säger SMHI:s meteorolog Mats Andersson till P4 Kalmar.

Vid lunchtid väntas ett regnområde komma in över Kalmar läns västra delar och det rör sig sedan österut. Även under kvällen och natten kommer nya skurar in.

– Det är rätt kraftiga vindar, vi har en kulingvarning vid kusten på 15 meter per sekund, sydlig vind. Det är mycket. Man får ta det lite lugnt om man ger sig ut på sjön.

Hör hela prognosen i ljudspelaren ovan.