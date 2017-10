Veckans 40-åring firade i Treriksröset

Redan som tioåring hade Greger Bergfeldt modet att gå sina egna vägar. Det gör han fortfarande, precis som han fortfarande gillar mjölk och glass:

– Jag gör ofta som jag känner känns bäst och jag bryr mig inte så jättemycket om vad man kanske bör göra eller se ut eller vem man bör vara med.

Tidigt under uppväxten i Älghult visste han också att han skulle bli frisör. När betygen skulle sättas i årskurs sju bad han sin syster Gunilla om hjälp med att fixa en trea i teknik. Det visst han nämligen behövdes om han skulle kunna ta sig in på frisörprogrammet. Han tog sig in.

Någon 40-årskris finns inte i sikte utan dagens 40-åring är nöjd med livet. Ser Greger Bergfeldt den bästa tiden i livet är det, förutom nuet, tiden under barndomen upp till 10-årsåldern då han levde i en fullständig Bullerbybubbla.

Nu är han lycklig över att få vara med om sina egna barns Bullerbybubbla. Greger Bergfeldt menar att han vet ganska mycket hur världen ser ut och då vill han bevara barnen i ett så naivt, tryggt, trevligt, bra och snällt tillstånd som möjligt. Att barnen blir överbeskyddade av denna bubbla tror han inte.

– Man öppnar upp verkligheten lite grann hela tiden så smått, menar Greger Bergfeldt.

Låtvalet hamnar för 40-åringen på "California Dreamin" med The mamas and the papas, en låt som får Greger Bergfeldt att le.

Minnet han väljer att berätta får honom också att le. Det handlar om när han blivit pappa för andra gången med hjälp av en surrogatmamma i England. Han och nyfödde sonen ska ta sig hem till Sverige efter två månader i England. Hemma i Sverige väntar maken och då tvååriga dottern.

Ett askmoln gör dock att det inte blir någon resa. På två veckor. Flygturen över havet blir till en båttur till Holland och tåg genom Tyskland via Danmark innan de slutligen når Sverige och resten av familjen.

Framtiden för Greger Bergfeldt handlar i mångt och mycket om en sak, att få vara frisk och att barnen får vara detsamma.