Livsviktig seger för Nybro i division 2

Efter lördagens vinst har Nybro 20 poäng, vilket är tre bakom Kvarnby IK som ligger just ovanför strecket, när en omgång återstår. Smålänningarna har också sju måls bättre målskillnad.

På lika många poäng som Nybro, 20, ligger Vimmerby som är jumbo i tabellen efter att på lördagen ha förlorat med 0–2 borta mot Torns IF. De har dock två mål sämre målskillnad än Kvarnby på säker mark.

För Kalmarlaget IFK Bergas del är hoppet om kvalspel uppåt i seriesystemet ute efter 1–1 mot IFK Hässleholm. Berga är fyra i tabellen och har ointagliga fyra poäng upp till tvåan Lunds BK.

Lindsdal, som är på säker mark i mitten av tabellen, vann med 4–2 borta mot Hässleholms IF.

Så spelas sista omgången om en vecka, lördagen den 14 oktober:

Lunds BK - IFK Berga

Nybro IF - Asarums IF FK

Vimmerby IF - KSF Prespa Birlik

Lindsdals IF - Torns IF

IFK Hässleholm - Kvarnby IK