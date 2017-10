Folkfest i Kalmar under Världens Barn-loppet

Under sommaren och hösten har P4 Kalmar haft flera aktiviteter för Radiohjälpens insamling Världens barn. Det har bland annat samlats in pengar under Musik på Larmtorget.

Får två veckor sedan, i månadsskiftet september-oktober, började vi köra på rejält i insamlingen med digital bössa på P4 Kalmars sajt och ring in-nummer som gav 50 kronor per samtal.

Utmaningarna

För att få fart på samtalen på 099-numret utlovades hjälp med trädgårdssysslorna. Eva Holm Wiberg i Kalmar blev den lyckliga som fick hjälp av Emma Sandbäck med höstjobbet i trädgården. Dessutom lovade morrongänget Johan Signert och Emma att sända en timme utifrån länet om ett visst antal samtal kom in.

Många kom till loppet

Höjkdpunkten på Världens barnkampanjen var folk och motionsfesten Världens Barn-loppet på lördagen 7 oktober på arenan i Kalmar.

Vädret visade sig från sin vackraste sida genom att låta solen skina ett tag över de 1 367 personerna som kom till arenan. I år deltog över 400 barn i loppet som är ett rekord. Smaragdskolan i Färjestaden hade samlat ihop 29 elever som stod på startlinjen.

I anmälningsavgifter till loppet fick arrangörerna P4 Kalmar, Högby IF, Landstinget i Kalmar län och Kalmar FF in omkring 113 000 kronor.

– Det vi konstaterar i år är att folk anmäler sig sent och att vi fått in ovanligt många efteranmälningar dagen före och timmarna före loppet, säger Carl-Gustaf "Calle" Nilsson från Högby IF.

Sveriges Radios P4- stationer samlade in cirka 7 200 000 kronor. Slutsiffran totalt för insamlingen till Världens Barn blev 80 miljoner.

Radiohjälpens insamling Världens Barn är Sveriges största kampanj för insamling till hjälp för utsatta barn runt om i världen. Under de 20 år som insamlingen funnits har det samlats in 1,5 miljard i Sverige.