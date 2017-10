Veckans 40-åring: Familj, bilar och hockey är allt för tävlingsmänniskan Johan Franzén

Någon åldersnoja känner inte veckans 40-åring Johan Franzén, Högsby, till överhuvudtaget:

– Jag kan väl konstatera att psyket är fortfarande 20 eller 25 och fysiskt sett så kommer jag väl, känns det som, bli bättre med åren.

Dock kan han, om sanningen ska erkännas, känna av att komposteringen av kroppen ändå har börjat.

Johan Franzén har hunnit med det han vill och lite till inför 40-årsfirandet. Fru och fyra barn, ett jobb som platsansvarig på en bilåterförsäljningsfirma i Oskarshamn och ett uppdrag som ordförande i IK Oskarshamn, man kan påstå att veckans 40-åring vet vad han ska fylla sin tid med.

Mycket i mitt liv har präglats av slump och att jag vågat välja något okänt.

Han är en person med mycket energi som alltid ger allt, men just under själva 40-årsdagen kom ändå reflektioner över livet. Under en paragliding-tur på Rhodos, med dottern, 70 meter över havet fylldes han av tacksamhet.

– Framförallt tacksamhet över att ha fyra friska barn och en härlig fru och att båda föräldrarna är friska, det är ju också en del av att vara mitt i livet, berättar Johan Franzén.

Just nu vill han inte vidare i livet. Just nu vill han vidareutveckla det han gör. Både när han ser till jobb och sitt engagemang som ordförande i IK Oskarshamn. Engagemang har gjort att han vuxit som människa.

– Mycket i mitt liv har präglats av slump och att jag vågat välja något okänt, förklarar Johan Franzén.

Var slumpen tar honom härnäst, det vet han inte. Det han dock vet är att låten "The Best" är en klar favorit för honom. Dels för att den passar en sann tävlingsmänniska, och dels – och kanske mest – för att hans tredje barn föddes till just denna låt.

De två första barnen kom så pass mycket för tidigt att de inte blev vanliga förlossningar. Med tredje barnet hann Johan Franzén med att vara fullt delaktig. I förlossningssalen var P4 inställt på radion och just i det ögonblicket när sonen föddes ljöd Tina Turners låt ur högtalarna.