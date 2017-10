OAIK föll hemma i målrik match

I den 21:a omgången av division 1-fotbollen tog Oskarshamns AIK emot FK Karlskrona på Arena Oskarshamn inför 222 personer.

Matchen rivstartade med ett mål av FK Karlskrona genom nummer 19 Joel Karlsson. En fin genomskärare hittade in mellan Oskarshamns båda mittbackar och friställde Karlsson, som fri med Oliver Bergman i Oskarshamnsmålet inte gjorde några misstag utan enkelt placerade bollen i mål.

Efter målet var det FK Karlskrona som tog tag i matchen och genom att pressa Oskarshamn högt upp i banan kunde man gång på gång återerövra bollen från hemmalaget. Därför kom också bortalagets andra mål för dagen ganska väntat. Ett fint inlägg slogs från högerkanten mot den bortrestolpen, och där dök han upp igen Joel Karlsson och kunde enkelt placera in 2-0 till Karlskrona.

I den första halvlekens sista minut fick Oskarshamn ett fint frisparksläge efter att Peiman Eliassi blivit nerknuffad utanför straffområdet. Eliassi tog själv hand om frisparken och skruvade läckert in frisparken via stolpen in i mål.

I minut 52 blir Oskarshamns anfallare Christioper Christensson fälld i straffområdet. Matchens domare Martin Segerud dömer straff. Den just fällde Christensson tar själv hand om straffen och placerar den till höger i mål.

Bara två minuter senare var det dags för ännu en straff. Även denna gång var det hemmalaget som tilldömdes en straff, och även denna gång var det Christensson som tog hand om straffen. Den enda skillnaden var att Christensson placerade bollen till vänster denna gång. 3-2 var ett faktum och Oskarshamn hade för första gången tagit ledningen i matchen.

Men bortalaget Karlskrona skulle komma igen. I minut 62 fick Viktor Gustavson bollen 25 meter från mål och drog till. Skottet letade sig via Oskarshamnsmålvakten Oliver Bergmans fingrar upp i det vänstra krysset.

Tio minuter senare skulle Karlskrona ta ledningen i matchen ännu engång. Karlskronas Joel Karlsson skruvade snyggt in ledningsmålet i det högra krysset. Målet var Karlsson tredje för dagen.

Några fler mål i matchen blev det inte utan matchen slutade 4-3 till bortalaget Karlskrona. Dagens förlust var Oskarshamns AIK:s tredje raka.

Texten kommer att uppdateras.