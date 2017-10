Långa förhandlingar och många mål på Tingsrätten

– Det är klart att det påverkar arbetssituationen för alla på domstolen. Vi har mycket att göra och många sliter hårt här, säger lagman Laila Kirppu.

Varje år kommer det in 4 000 mål till tingsrätten. I år har det kommit in över 450 mål extra. Förra året kom det in färre mål.

En förklaring till ökningen i år kan vara att polisens omorganisation nu satt sig och fungerar. Därmed är den mer effektiv.

Idag jobbar 50 personer vid rätten, varav 13 domare. Dessutom har rätten fått förstärkning med en person på domarsidan.

Men trots det är det långa förhandlingstider vid varje mål.

– Vi jobbar hårt och vi har börjat fundera på vad det beror på att vi sitter mycket i förhandling jämfört med andra tingsrätter, säger lagman Laila Kirppu.

Tar dubbelt så lång tid i Kalmar

I Kalmar tar det i genom snitt 4 timmar att genomföra ett mål i rätten. Det är nästan dubbelt så lång tid jämfört med t ex domstolarna i Jönköping, Norrköping, Linköping och Skaraborg.

För att bli mer effektivare har Kalmar tillsatt en arbetsgrupp med folk från tingsrätten, Domstolsverket och Hovrätten. Syftet är att för att få ned tiderna vid förhandlingarna.