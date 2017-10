Många trafikolyckor men bara en till sjukhusvård

Under tre timmar på kvällen rapporterades tolv viltolyckor i Smålandslänen varav fem i Kalmar län. På Glabovägen, strax utanför Oskarshamn väjde en bilist för ett djur. Bilen for av vägen och in i ett träd. Ingen i bilen skadades

Vid 21-tiden körde en bil av vägen mellan Påryd och Vassmolösa och det tog stopp mot ett stenblock. Den 19-årige föraren fördes till sjukhus. Polisen har misstanke om rattonykterhet

Vid 23.30-tiden körde en bilist på E 22 på två vildsvin nära Emån. Båda djuren dog, men ingen i bilen behövde åka till sjukhus.

Att många viltolyckor rapporteras nu är ingen tillfällighet

– Dels är det mörkare nu, dels är det många ute i skogarna, som får djuren i rörelse, säger Åsa Emanuelsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral till SVT.