Helen Hellström: Resorna har gett mig en annan världsuppfattning

Dagen när 40-årsfirandet inföll, 26 september, tillbringade födelsedagsbarnet Helen Hellström i Prag tillsammans med sin fru och goda vänner.

Att den skulle firas utomlands kanske inte är så märkligt med tanke på Helen Hellströms yrkesval. Hon har arbetat många år som reseledare och arbetar nu inom resebranschen.

Uppväxten i Blomstermåla och Timmernabben märks, dialekten sitter till viss del i. Som hemvändare är det med nostalgi hon ser på orterna hon växte upp.

Helen Hellström försöker leva i nuet och försöker samla på sig erfarenheter som gör livet rikare. 40 är bara en siffra i passet.

– Jag tror bara att 20-åringen har blivit 20 år rikare i erfarenheter, skrattar Helen Hellström.

"Just the way you are" med Bruno Mars blir Helen Hellströms låtval. En låt som symboliserar tiden när hon träffade sin fru och också symboliserar kärlek.