Lettisk förare sist in i Västerviks speedwaybygge

Maksim har kört för Indianerna 2016, men även representerat Masarna, som då låg i Allsvenskan.

--Maksim smälter in in utmärkt med sitt snitt, rutin och framför all den hårdhet han besitter som förare, säger Sportchefen Morgan Andersson i en pressrelease.

Maksim är given i det Lettiska landslaget som för övrigt körde lag-VM på Stena Arena i somras.

Truppen i övrigt innehåller dessa förare:

Peter Ljung, Gregorz Zengota, Bartosz Smektala, Mikkel B Jensen, Peter Kildemand, Nikki Pedersen och Magnus Karlsson.