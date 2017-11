Arbetslösa får gå kurs i biodling – ska locka att börja på egen hand

Det är Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen som står bakom utbildningen som riktar sig till arbetssökande.

Upp till 16 deltagare kan man ta emot, under en 40 veckor lång utbildning.

– Anledningen att vi lagt den på 40 veckor är att man ska få vara med under hela bi året och se vad som händer under olika månader. Här i Strömsnäsbruk har vi elva deltagare för tillfället och ungefär hälften av dem har startat nya företag. Det har lyckats väldigt bra, säger Per Fyhrlund, som håller i kursen.



Det är den kursen du hållit innan?

– Ja det är andra året vi kör här i Kronoberg.



Hur verkar intresset vara för den nya kursen i Vimmerby?

– Jag tror intresset kan vara ganska stort, och så finns det mycket nysvenskar runt om i Hultsfred, Högsby, ja i en tiomilsradie finns det väldigt många som står lite långt från arbetsmarknaden som det hade passat utmärkt för.

Vad är det bästa med att bli biodlare?

– Det är ett fritt arbete. Det är lite balsam för själen att var ute naturen.