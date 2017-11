Julsakssläppet startar julen på Stadsmissionen

Under året som går får Stadsmissionen i Kalmar in mängder av juliga textilier, elektriska ljusstakar och allehanda julsaker. I år hade man 450 flyttkartonger fyllda av just julsaker.

Försäljningen av sakerna startar med en dag kallad Julsakssläppet.

– Det här är vår höjdpunkt på året, berättar Ulf Irebring, områdeschef för second hand på Stadsmissionen.

Personalen samlar på sig saker under ett helt år och Ulf Irebring menar att de är barnsligt förtjusta i julen. De gillar helt enkelt att pynta, göra mysigt och få släppa loss julkraften fullt ut.