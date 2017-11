Conny Strömberg gör comeback i Västervik

– Bland de spelare som vi scoutat senaste tiden, är han precis den vi behöver få in i laget just nu, säger klubbens sportchef Tomas Lind i ett pressmeddelande.

Conny Strömberg kommer senast från Lørenskog i norska högstaligan, där han gjorde 13 poäng under säsongsinledningen.

Västerviks IK hoppas nu att han kan vara spelklar till matchen mot Almtuna på måndag.