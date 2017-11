Full fart i Emmaboda sporthall

När novembermörkret kommer och graderna börjar krypa neråt är det dags för många att plocka fram inomhus fotbollsskorna och ge sig ut på planen. En av de större inomhuscuperna för året är Jul Kul Cup som spelas i Emmaboda sporthall mellan den 9-26 november. Totalt kommer 181 lag utsprida i åtta stycken åldersklasser att delta i årets turnering.

Under lördagen var det dags för åldersklasssen pojkar och flickor 13 år att ge sig in i cupen. En av alla matcher som spelades under dagen var den mellan Emmaboda Kombo svart- Hossmo BK vit. Emmabodas lagkapten Elsa Herbertsson tycker det är kul att spela inomhus men det är annorlunda mot att spela fotboll ute.

- När man spelar inomhus krävs det mer teknik, säger Elsa Herbertsson efter matchen mot Hossmo BK.

I år var det extra stort intresse för turneringen och till och med lag från Danmark kommer nästa helg att delta i tuneringen. Det stora intresset tror cupansvarige Tommy Flemmingsson beror på följande:

- För det första ligger den rätt i tiden i november finns det inte så mycket annat. Antigen blir det ett avslut på säsongen eller en nystart inför nästa säsong, säger Tommy Flemmingsson.

Emmabodas Elsa Herbertsson tycker det är roligt att spela inomhusfotboll även om hon föredrar att spela utomhus. Matchen mot Hossmo BK lyckades Elsa Herbetssons Emmaboda vinna. Däremot tycker inte lagkapten att det är de viktigaste.

- Framförallt så kämpar vi för att ha roligt tillsammans. Sen är det bara ett plus om man vinner, säger Elsa Herbetsson.