Trio lämnar IFK Kalmar

Sent under lördagskvällen kommunicerade IFK Kalmar via sin officiella hemsida att tre av spelarna som tillhört truppen under 2017 nu lämnar klubben. Det handlar om Valerie Carlson, Ida Andersson och Camilla Näslund.

Valerie Carlson kom till IFK Kalmar inför säsongen 2017 från Hovås Billdal. Under säsongen noterades Carlson för totalt tretton mål i elitettan, vilket gav henne en fjärdeplats i skytteligan.

Ida Andersson värvades även hon in inför säsongen 2017, men från Jitex Mölndal. Då skrev hon på ett tvåårskontrakt, det kontraktet har nu brutits i samförstånd mellan klubben och spelaren.

Den sista spelaren att lämna är Camilla Näslund, hon värvades in i augusti från Färjestaden GoIF, men hon får alltså inte förlängt kontrakt.