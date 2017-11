Amos segersvit bruten – föll mot Rimbo

Amo har kämpat under veckan med att samla laget till träning eftersom vissa spelare drabbats av sjukdom. Kanske spelade det in när man under lördagen förlorade mot Rimbo med 38-34 – och därmed förlorade för första gången på fyra matcher.

Amo ledde matchen efter den första halvleken med 19-17 men tappade ledningen i den andra. Med två minuter kvar av matchen hade man läge att ta sig tillbaka i matchen vid ställningen 36-34, men istället avgjorde Rimbo matchen med två ytterligare mål.

Amos stjärna Jürgen Rooba var bästa målskytt för Amo med sina elva mål.