Just nu: Blixthalka kan slå till

Den allvarligaste olyckan inträffade strax efter midnatt på E22 vid Torp norr om Mönsterås. En bilist fick i sin backspegel se en bakomvarande bil få ett kast. Momentet efter for bilen av vägen, fortsatte långt ut på en åker och voltade. En man i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Det är oklart hur allvarliga hans skador är.

På E22 vid Verkebäck söder om Västervik tappade en bilist kontrollen över bilen vid 00.30-tiden och for in i ett vägräckte. Delar från bilen spreds över vägbanan, men föraren behövdes inte föras till sjukhus.

– Nu när det är kring noll så kan fläckvis halka förekomma, så undvik att ha bråttom, uppmanade Katarina Brandt vid Kalmarpolisen under morgonen.

Lufttemperaturen låg före midnatt under noll på flera platser, den steg något under natten, men fortfarande under morgonen kan isfläckar förekomma.