Så blir vädret när tomten kommer

--Vinden tilltar succesivt under lördagen. I byarna kan det bli kring 21 meter per sekund, säger Johan Wiksten, meterolog på SMHI. Och vindarna når sin kulmen sent på kvällen eller i natt.

I natt väntas sedan ett nytt nederbördsområde och sjunkande temperaturer.

-Det kan faktiskt bli förrädisk halka i norra länet på julaftonens morgon.

Vilket väder får jultomtarna på sina stora dag?

-Det blir milt och kanske regn under kvällen. Tomten får ingen användning för kälke eller släde, däremot kanske han behöver ha paraply, säger Johan Wiksten