Tidig vårflod översvämmar vägar

– Normalt så skulle det ju vara snö. Men nu är det ju varmare, det gör att nederbörden kommer som regn och markerna är ju mättade med vatten på vintern. Träd, blommor och gräs suger inte åt sig något heller, så allting rinner ner i vattendragen eller stannar på åkrar, säger Gustav Carlsson, vakthavande hydrolog på SMHI.

Eller på vägarna?

– Eller på vägarna.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga vattenflöden i södra Sverige och östra Svealand. I Kronoberg har en klass 2-varning utfärdats. Men även längre norrut uppstår problem när snön smälter tidigare än annars.

På Trafikverkets kartor syns den allt för tidiga vårfloden i form av avstängda småvägar på grund av översvämningar. I skog och mark är det rejält blött och många åkrar ser nu ut som små insjöar. Men naturen klarar av de tidigarelagda vattenflödena.

– Sedan, när växterna vaknar igen, så normalt sett får de ju regn och det finns vatten i markerna. Så jag tror det är värre för oss människor helt enkelt, säger Gustav Carlsson på SMHI.

Markerna lär vara fortsatt blöta ett tag till. Nu närmar sig nämligen ett nytt regnväder södra Sverige. Redan inatt närmar sig nederbördsområdet från sydväst och det drar in över Götaland under onsdagsmorgonen.

– Det kommer långsamt att breda ut sig över Götaland och ligga kvar både under onsdagsdygnet och delvis under torsdagsdygnet. Det gör att det blir fortsatt blött i de här områdena. Det kommer röra sig vidare upp över Svealand under torsdagsdygnet och även beröra södra Norrland, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.