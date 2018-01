Markus Persson ny forward i IK Oskarshamn

Markus Persson kommer närmast från seriekonkurrenten Södertälje SK.



– Markus är en skicklig forward, rightare och med bra storlek. Vi tycker att han passar bra in i vårt spelsätt, vet att han sitter på en bra kapacitet och hoppas få ut hans fulla potential, kommenterar sportchef Per Kenttä.



Såhär kommenterar Markus Persson själv beskedet:



– Det ska bli jätteroligt att komma igång här med grabbarna direkt. Det är en chans till lite nystart för mig, att komma in med bra energi i gruppen och bidra med det jag kan på isen.