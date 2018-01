Facit 2018: Mer än en viltolycka per mörk timme

Totalt med allt vilt handlar det 37 viltolyckor. När det är mörkt drabbas en bilist och ett djur varje timme

Vid 22-tiden på tisdagskvällen blev ett vildsvin påkört mellan Trekanten och Smedby. Djuret ska ha hamnat under bilen, som då blev omöjlig att styra och den for då in i ett räcke. Föraren undkom med smärre blessyrer.



På E 22 vid Mörtfors inträffade en älgolycka vid 16-tiden. Föraren undkom även här med smärre blessyrer och älg fick avlivas av jägare. Båda olyckorna innebar halvtimmes-långa stopp i trafiken.